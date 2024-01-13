В Дагестане автомобиль насмерть сбил двух человек

Полиция проводит проверку

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил двух человек в Каякентском районе Дагестана. Об этом сообщает МВД республики.

"На федеральной автодороге "Кавказ" в Каякентском районе житель Карабудахкентского района, управляя автомобилем Mercedes-Benz, наехал на двух мужчин, переходивших проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы, жители Избербаша 61 года и 50 лет, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.