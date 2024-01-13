Следствие ходатайствует об аресте жителя Пензы за связь со спецслужбами Польши

По информации ФСБ, сотрудник режимного предприятия собирал сведения об объемах производства организации в рамках гособоронзаказа

ПЕНЗА, 13 января. /ТАСС/. Следствие обратилось с ходатайством в суд об аресте сотрудника режимного предприятия в Пензе, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Польши. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

"Поступило ходатайство [следствия об аресте]", - отметила собеседница агентства.

По данным ФСБ, сотрудник режимного предприятия поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши, собирал сведения об объемах производства предприятия в рамках гособоронзаказа. Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).