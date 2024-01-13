В Кузбассе арестовали главу регионального центра спортивных сооружений по делу о взятках

Его взяли под стражу до 9 марта 2024 года

КЕМЕРОВО, 13 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова поместил под стражу директора Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса (РЦСС), обладателя Кубка мира по кикбоксингу Владислава Нефедова по делу о получении взяток. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-центре судов Кемеровской области.

Как сообщалось ранее, Нефедова, а также его заместителя Василия Чигвинцева обвиняют в получении взяток за обеспечение заключения договоров поставки и дальнейшее покровительство по службе. В ходе обысков у фигурантов изъято более 4 млн рублей.

"Всем фигурантам предъявлено обвинение. Нефедову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 27 суток, до 9 марта 2024 года", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области уточнили, что Чигвинцева отправили под домашний арест.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, что в отношении Нефедова и Чигвинцева возбуждено несколько уголовных дел о получении взяток. Общая сумма переданных средств и имущества оценивается более чем в 5 млн рублей.

РЦСС Кузбасса создан в 2019 году для управления крупнейшими спортивными объектами региона: Ледовым дворцом "Кузбасс", спортивным комплексом "Кузбасс-Арена", теннисным центром "Кузбасс", лыжным комплексом "Снежный", "Фиджитал-центром", мотокроссовой трассой "Люскус", Олимпийским парком. В 2021 году директором был назначен Нефедов, который также возглавляет Федерацию кикбоксинга Кузбасса.