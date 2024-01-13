Что известно о пожаре на складе Wildberries в Петербурге

На складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар на площади 70 тыс. кв. м. Ему присвоили наивысший - пятый - номер сложности. В оперативных службах ТАСС сообщили, что предварительная причина пожара - неисправность электропроводки.

Что произошло

Информация о пожаре поступила в 07:42 мск.

Первоначально площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, затем она увеличилась до 50 тыс. кв. м. Огонь локализовали на площади 70 тыс. кв. м.

Пожару присвоили наивысший - пятый - номер сложности.

Площадь обрушения составила порядка 50 тыс. кв. м.

К тушению пожара привлекли почти 270 человек и 57 единиц техники.

В МЧС сообщили, что пожарные не допустили переход огня с горящего склада на парковку грузовиков и электроподстанцию.

Сведения о пострадавших не поступали.

В Wildberries сообщили, что людей эвакуировали, а стоимость сгоревших товаров компенсирует продавцам.

Причина пожара

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

В оперативных службах рассказали, что пожарная сигнализация была отключена из-за неоднократного ложного срабатывания.

Объект официально не введен в эксплуатацию, в Росреестре он не значится, поэтому находился вне поля зрения контрольно-надзорных органов.