13 января, 09:23,
обновлено 13 января, 09:35
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Пожар на складе Wildberries в Петербурге

Что известно о пожаре на складе Wildberries в Петербурге

Валентин Егоршин/ ТАСС
© Валентин Егоршин/ ТАСС

На складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар на площади 70 тыс. кв. м. Ему присвоили наивысший - пятый - номер сложности. В оперативных службах ТАСС сообщили, что предварительная причина пожара - неисправность электропроводки.

Что произошло

  • Информация о пожаре поступила в 07:42 мск.
  • Первоначально площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, затем она увеличилась до 50 тыс. кв. м. Огонь локализовали на площади 70 тыс. кв. м.
  • Пожару присвоили наивысший - пятый - номер сложности.
  • Площадь обрушения составила порядка 50 тыс. кв. м.
  • К тушению пожара привлекли почти 270 человек и 57 единиц техники.
  • В МЧС сообщили, что пожарные не допустили переход огня с горящего склада на парковку грузовиков и электроподстанцию. 
  • Сведения о пострадавших не поступали.
  • В Wildberries сообщили, что людей эвакуировали, а стоимость сгоревших товаров компенсирует продавцам.

Причина пожара

  • По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.
  • В оперативных службах рассказали, что пожарная сигнализация была отключена из-за неоднократного ложного срабатывания.
  • Объект официально не введен в эксплуатацию, в Росреестре он не значится, поэтому находился вне поля зрения контрольно-надзорных органов.
© МЧС России

  

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