В Казахстане по делам о январских беспорядках в 2022 году осудили 1 396 человек

В том числе 574 за участие и организацию массовых беспорядков, сообщили в Генпрокуратуре страны

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что на сегодняшний день осуждены 1 396 человек по уголовным делам о январских беспорядках 2022 года, жертвами которых стали 238 человек.

"На сегодня осуждены 1 396 человек, в том числе 574 за участие и организацию массовых беспорядков (12 лиц за организацию массовых беспорядков)", - приводит сообщение надзорного ведомства казахстанское агентство Казинформ. Расследования январских событий продолжается, указали в Генпрокуратуре.

Всего ходе январских событий было похищено 2 960 единиц оружия, из которых найдено более 1 тыс., поиск остального оружия продолжается, добавили в ведомстве.

В апреле 2023 года к 18 годам лишения свободы за госизмену был приговорен бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов. Его признали виновным в государственной измене, насильственном захвате власти, превышении должностных полномочий. Бывший зампредседателя КНБ - начальник Службы специального назначения "А" Ануар Садыкулов был признан виновным по тем же статьям, что и Масимов. Он приговорен к 16 годам лишения свободы. Бывший зампредседателя КНБ Даулет Ергожин был признан виновным в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий и приговорен к 15 годам лишения свободы. Экс-заместитель руководителя КНБ Марат Осипов признан виновным в превышении должностных полномочий, суд приговорил его к трем годам лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе.

В начале января 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки, участники которых нападали на полицейских и военных. Причиной начала протестов стало резкое повышение цен на сжиженный газ, что произошло после перехода республики на полностью рыночное формирование цен на топливо через электронные торговые площадки и биржи. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был отменен режим ЧП. По данным властей, в ходе волнений погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.