Полицейского парижского аэропорта Орли задержали по подозрению в контрабанде наркотиков

Также были задержаны еще девять человек в возрасте от 18 до 60 лет, передает BFMTV

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Сотрудник пограничной полиции парижского аэропорта Орли задержан как предполагаемый участник преступной группы, занимающейся контрабандой наркотиков. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, "31-летний подозреваемый был задержан на своем рабочем месте в аэропорту Орли". Он проходит по уголовному делу, возбужденному по статьям о перевозке наркотиков, участии в преступной группе, а также злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает BFMTV, подозреваемый попал в поле зрения следователей еще осенью 2023 года. Тогда злоумышленник "пропустил пассажира, прибывшего из Мартиники с тяжелым чемоданом, через служебный выход и помог ему таким образом обойти зону таможенного контроля".

Помимо полицейского, следователи задержали еще девять человек в возрасте от 18 до 60 лет, которые также являются предполагаемыми участниками группы контрабандистов.

В ходе обысков в помещениях, связанных с предполагаемыми членами преступной группы, было обнаружено более 3 кг кокаина, 17 кг каннабиса, а также огнестрельное оружие, патроны и более €15 тыс. наличными.