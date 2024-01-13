В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелся мусорный полигон

Cо стороны Кураховки по Петровскому району Донецка два снаряда калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 13 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка, загорелся мусорный полигон, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

"В результате обстрела Петровского района произошло возгорание мусора на полигоне ТБО по ул. Петровского", - написал он.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска в 12:30 (время совпадает с московским) выпустили со стороны Кураховки по Петровскому району Донецка два снаряда калибра 155 мм.