В Таиланде 20 детей пострадали при обрушении конструкции мостоукладчика

Дети упали вниз с высоты двух-трех метров

БАНГКОК, 13 января. /ТАСС/. В провинции Сатун в Таиланде 20 детей пострадали в результате обрушения конструкции мостоукладчика. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По ее данным, несчастный случай произошел в ходе демонстрации работы спецтехники по случаю Дня ребенка, который отмечают в Таиланде во вторую субботу января. В момент развертывания оператором конструкции моста подвесные стропы неожиданно оборвались, дети, которые сидели на ней, упали вниз с высоты двух-трех метров.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи оказали помощь пострадавшим, из которых 15 пришлось госпитализировать. Многие из них получили травмы спины. Власти начали расследование инцидента.