В Саратове избрали меру пресечения обвиняемым в махинациях с госконтрактами

Экс-председателя регионального комитета по реализации инвестпроектов в строительстве заключили под стражу, а директора государственного казенного учреждения отправили под домашний арест

ТАСС, 13 января. Суд в Саратове арестовал экс-председателя комитета по реализации инвестпроектов в строительстве Саратовской области и отправил под домашний арест директора государственного казенного учреждения, которые обвиняются по делу о махинациях с госконтрактами на сумму около 80 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"По ходатайству следователя судом бывшему председателю комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, директору государственного казенного учреждения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Они обвиняются следствием в превышении должностных полномочий", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, в 2021-2022 годах чиновник дал указание директору госучреждения заключить без конкурсных процедур 20 госконтрактов с организацией, которая позже была реорганизована. Из-за невозможности снижения цены бюджету был причинен ущерб на сумму около 80 млн рублей.