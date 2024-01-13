В Сочи мужчина напал с ножом на пенсионерку

Возбуждено уголовное дело

СОЧИ, 13 января. /ТАСС/. Неизвестный мужчина напал с ножом в общественном месте Сочи на пожилую женщину и ранил ее. Напавший задержан, возбуждено дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"На улице Войкова в Центральном районе Сочи неизвестный мужчина ударил ножом проходившую мимо пожилую женщину и убежал. С проникающим ранением живота пенсионерка госпитализирована. В результате оперативных мероприятий полицейские задержали 39-летнего местного жителя, сейчас с ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).