На севере Украины после взрывов поврежден инфраструктурный объект

Без отопления в городе остались 12 тыс. квартир

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Объект инфраструктуры получил повреждения в Сумской области на севере Украины, где произошла серия взрывов. Об этом заявила областная военная администрация.

Уточняется, что около семи взрывов произошло утром в городе Шостка. "Предварительно зафиксировано семь взрывов. Поврежден объект инфраструктуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Подробностей об объекте не приводится. Однако сообщается, что без отопления в городе остались 12 тыс. квартир.

В субботу воздушная тревога дважды объявлялась на всей территории Украины.