На курорте Миасса зацепившийся за подъемник шарф придушил ребенка

Состояние мальчика оценивается как стабильно тяжелое

ЧЕЛЯБИНСК, 13 января. /ТАСС/. Медики эвакуировали в областную детскую клиническую больницу шестилетнего мальчика после того, как его шарф зацепился за подъемник на горнолыжном курорте "Солнечная долина" и придушил ребенка. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

"Пострадавший на курорте "Солнечная долина" ребенок после консультации с ведущими специалистами региона эвакуирован в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Состояние мальчика врачи оценивают как стабильно тяжелое и продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

На распространенной в местных СМИ видеозаписи видно, что мальчик на горнолыжном курорте ехал на подъемнике вместе со взрослым. Когда ребенок начал сходить с подъемника, он упал, шарф затянуло внутрь конструкции, что привело к удушению.

12 января в пресс-службе Следственного управления СК России по Челябинской области сообщили журналистам, что на горнолыжном курорте, расположенном на территории Миасского городского округа, был тяжело травмирован шестилетний мальчик. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).