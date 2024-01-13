Госстройнадзор заявил, что у склада Wildberries не было разрешения на ввод в эксплуатацию

При этом в ведомстве отметили, что у компании было разрешение на строительство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Компания Wildberries не обращалась за разрешением на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Санкт-Петербурге, где тушат крупный пожар.

Было получено только разрешение на строительство, сообщили ТАСС в пресс-службе Госстройнадзора города.

"Госстройнадзором Санкт-Петербурга выдано разрешение на строительство складского комплекса общей площадью 105,8 тыс. кв. м в Шушарах. Выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. При этом за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию в Госстройнадзор не обращались", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе компании ТАСС также сообщили, что Wildberries получала заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности склада в Шушарах. "Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности", - рассказали в пресс-службе. Там также отметили, что представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. Затем Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал заключение о соответствии склада Wildberries в Шушарах всем требованиям, добавили в компании. Отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию там комментировать не стали.