В Челябинской области трех мигрантов лишили гражданства РФ за наркопреступления

В случае несвоевременного выезда из страны их депортируют, сообщили в пресс-службе полицейского главка региона

ЧЕЛЯБИНСК, 13 января. /ТАСС/. Главное управление МВД по Челябинской области прекратило гражданство Российской Федерации трем мигрантам, осужденным за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Теперь они обязаны покинуть страну. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе полицейского главка региона.

"В рамках операции "Нелегальный мигрант" приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении трех местных жителей, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Все они бывшие иностранцы, которые приобрели российское гражданство на основании решения ГУ МВД России по Челябинской области", - сказали в пресс-службе.

В полиции пояснили, что все трое были ранее осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и ст. 229 УК РФ (хищение либо вымогательство наркотических средств).

В пресс-службе добавили, что теперь они обязаны покинуть Российскую Федерацию. В случае несвоевременного выезда мигранты будут депортированы.