В Донецке из-за ударов со стороны ВСУ пострадали два человека

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, также повреждены пять домов

ДОНЕЦК, 13 января. /ТАСС/. Мирная жительница и водитель скорой помощи ранены в результате ударов по Донецку со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"В Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по улице Кирова пострадала женщина 1965 года рождения. Во время осмотра пострадавшей бригадой скорой медицинской помощи противник осуществил сброс взрывоопасного предмета с беспилотника, в результате чего водитель скорой помощи, мужчина 1969 года рождения, получил легкие ранения", - написал он.

По словам Пушилина, повреждены пять жилых домов в Кировском районе Донецка, Горняцком районе Макеевки, Центрально-Городском районе Горловки. В Петровском районе Донецка из-за обстрела возникло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов, в Центрально-Городском районе Горловки поврежден газопровод.

"К этому времени противником совершено 11 обстрелов, выпущено 28 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА. Под огнем ВФУ Донецк, Макеевка, Горловка", - добавил глава ДНР.