13 января, 14:26
Военная операция на Украине

В Белгородской области при атаке украинских БПЛА пострадал человек

Также повреждены три автомобиля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

ТАСС, 13 января. Житель села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа пострадал при атаке украинских дронов-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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"Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате удара есть один пострадавший мирный житель - водитель автомобиля. У мужчины осколочные ранения лица, без поражения глаз. Он госпитализирован в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона.

Также в результате атаки повреждены три автомобиля, один из которых сгорел. "Оперативные службы работают на месте", - добавил Гладков. 

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