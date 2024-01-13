В Петербурге арестовали организаторов незаконной миграции более 9 тыс. человек

Фирузжона Равшанова и Фархада Алиева заключили под стражу до 9 марта 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу организаторам незаконной миграции более чем 9 тыс. человек. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фирузжона Равшанова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ. <…> Равшанов вину признал частично. Просил домашний арест. Срок меры - 9 марта 2024 года. <…> [А также] в отношении Фархада Алиева, обвиняемого по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ. <…> Срок меры - 9 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что Равшанов, Алиев и другие лица создали ОПГ для выдачи иностранным гражданам фиктивных документов для создания видимости законности их пребывания на территории РФ. Уточняется, что созданная преступная группировка осуществляла деятельность с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года. На учет мигрантов ставили в Кингисеппском районе области, в туристической деревне "Кургала". Всего на учет поставили 9 207 человек.

В пресс-службе пояснили, что Алиев, еще один фигурант и старший участковый уполномоченный, используя служебное положение, за материальное вознаграждение составляли на иностранных граждан протоколы по ст. 18.20 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента), что позволяло продлить сроки пребывания в РФ с трех месяцев до одного года и создавало условия для получения патентов на трудоустройство без выезда за пределы РФ. Кроме того, Равшанов лично передал взятку в 48 тыс. рублей Алиеву за составление протокола.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали группу из пяти человек - организатора преступной группы, двоих сотрудников полиции, а также двоих сотрудников коммерческих организаций - по подозрению в организации незаконной миграции в Санкт-Петербург и Ленинградскую область более 9 тыс. граждан из республик Центральной и Средней Азии. Работники коммерческих организаций осуществляли прием и выдачу иностранцам документов с заведомо ложными сведениями, а также подыскивали помещения для их массовой регистрации на территории Петербурга и Ленобласти.