В Москве арестовали обвиняемого в избиении владельца кафе и нападении на полицейского

Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Суд арестовал мужчину, который в состоянии опьянения избил владельца кафе в Москве, а потом применил насилие в отношении полицейского в отделе полиции. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), и с учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры он заключен под стражу", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, ранее судимый 51-летний москвич в кафе на улице Талалихина, находясь в состоянии опьянения, попытался похитить у работницы заведения планшет. Женщина оказала сопротивление и забрала у него гаджет. "Выйдя на улицу, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с владельцем заведения, фигурант нанес ему не менее двух ударов по голове", - сообщает ведомство.

Затем уже в отделе полиции злоумышленник применил насилие в отношении сотрудника полиции, который находился при исполнении должностных обязанностей.