На Урале в результате столкновения автобуса и грузовика погиб человек

Еще четверо пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Один человек погиб, еще четверо получили травмы в результате ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург, где столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

"По предварительным данным, на 232-м км автодороги Пермь - Екатеринбург Нижнесергинского района произошло столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и грузового автомобиля. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС и медики. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Движение транспорта на данном участке не ограничено.