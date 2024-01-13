В Калининградской области спасли пятерых рыбаков с оторвавшейся льдины

По информации МЧС, в Куршском заливе мужчин унесло в открытое море

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Спасатели МЧС эвакуировали пятерых рыбаков, которые дрейфовали в 2 км от берега на оторвавшейся льдине в Куршском заливе. Об этом сообщили в МЧС России.

"Спасатели МЧС России на судне на воздушной подушке эвакуировали мужчин на берег", - сказали в пресс-службе.

По данным министерства, в Куршском заливе в районе поселка Каширское рыбаков унесло на льдине в открытое море. На расстоянии около 2 км от берега дрейфовали пять человек.

Подобный дрейф для нескольких десятков рыбаков на траверзе Каширского в марте 1994 года закончился гибелью.