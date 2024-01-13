В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской и Николаевской областях

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса оповещения населения.

Сообщения о тревоге поступили в 17:15 по местному времени (18:15 мск). Сирены также сработали в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Сирены звучали около 30 минут. В течение этого времени сообщения о происшествиях не поступали.

В новость внесены изменения (19:01 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.