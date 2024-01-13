В Петербурге площадь горения на складе Wildberries сократилась до 4 тыс. кв. м

В ГУ МЧС по городу сообщили, что ранг пожара понизился до №2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Площадь горения в завалах складского комплекса компании Wildberries в Санкт-Петербурге сократилась до 4 тыс. кв. м, локализован пожар был на площади 70 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"По состоянию на 17:30 мск, ранг пожара [понизился до] №2, площадь горения в завалах составляет 4 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Пожар на складе онлайн-ретейлера в поселке Шушары в Санкт-Петербурге произошелутром 13 января. В сообщении пресс-службы Wildberries отмечается, что на 07:20 на складе находились 1 200 человек. Данные о пострадавших не поступали.