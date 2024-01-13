СМИ: военная база хуситов в Ходейде подверглась воздушной атаке

По информации Sky News Arabia, удар был нанесен по военному объекту районе Аль-Катиб

ДУБАЙ, 13 января. /ТАСС/. Военно-морская база йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" в окрестностях портового города Ходейда, расположенного на берегу Красного моря, подверглась воздушной атаке. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на местные источники.

Также о звуках взрывов в Ходейде сообщили сообщили телеканалы Sky News Arabia и Al Mayadeen. По данным Sky News Arabia, удар был нанесен по военному объекту районе Аль-Катиб, откуда в субботу хуситы запустили ракету в направлении Красного моря.