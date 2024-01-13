В Тульской области в ДТП с автобусом и грузовиком погибли два человека

Еще трое пострадали

ТАСС, 13 января. Два человека погибли в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Тульской области. Еще три человека госпитализированы, сообщили ТАСС в региональном Министерстве здравоохранения.

"В ДТП в Каменском районе пострадали пять человек. На месте работали четыре бригады скорой медицинской помощи. Три женщины с различными травмами доставлены в Ефремовскую центральную районную больницу. Двое мужчин погибли", - сказали в пресс-службе. Как уточнили в пресс-службе управления ГИБДД по Тульской области, погиб водитель микроавтобуса Iveco.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщали об одном погибшем из числа пострадавших. "Сегодня в 17:30 мск на 61-м км автодороги Лапотково - Ефремов произошло встречное столкновение автомобиля "Камаз" и автобуса Iveco. На данный момент известно о пяти пострадавших, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, принимаются меры для скорейшей ликвидации последствий ДТП, добавили в пресс-службе.

В новость внесены изменения (20:05 мск и 20:44 мск) - добавлена информация о погибших.