Число пострадавших при атаке БПЛА на село в Белгородской области выросло до двух

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщал об одном пострадавшем

ТАСС, 13 января. Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на село Мокрая Орловка в Белгородской области возросло до двух, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Уточненная информация по атаке дронами-камикадзе в Мокрой Орловке. Количество пострадавших увеличилось до двух. Второй мужчина обратился в больницу самостоятельно. У него сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности", - проинформировал глава региона.

Состояние пострадавшего медики оценивают как средней степени тяжести.

По словам главы региона, первого пострадавшего бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу Белгорода.