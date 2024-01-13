Число жертв оползней в Колумбии возросло до 33

Еще 19 человек получили ранения, сообщила вице-президент республики Франсия Маркес

ГАВАНА, 13 января. /ТАСС/. Число жертв оползней, сошедших в пятницу в колумбийском департаменте Чоко, возросло до 33. Об этом сообщила вице-президент республики Франсия Маркес.

"По последним данным, погибли 33 человека, 19 получили ранения. <...> В районе продолжаются поисково-спасательные работы", - написала она в Х (ранее Twitter).

Ранее газета El Tiempo сообщала о 17 погибших.

Оползни сошли на дорогу между городами Кибдо и Медельин, в результате чего десятки людей оказались под завалами. Обвал затронул дом, в котором находились около 50 человек.