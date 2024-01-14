В Эквадоре освободили 11 сотрудников тюрьмы, находившихся в заложниках

Освобожденным предоставили охрану и направили на медицинское обследование, сообщила полиция республики

ГАВАНА, 14 января. /ТАСС/. По меньшей мере 11 сотрудников эквадорских тюрем, удерживаемых в заложниках членами банд, были освобождены при посредничестве церкви. Об этом в субботу сообщила полиция страны.

"При посредничестве церкви удалось добиться освобождения 11 сотрудников службы исполнения наказаний, - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (ранее Twitter). - Им предоставили охрану и направили на медицинское обследование".

Ранее власти сообщали по меньшей мере о 139 сотрудниках, удерживаемых в заложниках членами вооруженных банд в тюрьмах Эквадора.