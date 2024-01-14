На северо-востоке Приморья произошло землетрясение магнитудой 5

Подземные толчки зафиксировали в 155 км от поселка Пластун

ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в Тернейском районе Приморского края, сообщили ТАСС в Службе срочных донесений Единой геофизической службы РАН.

"06:57 местного времени. Координаты 44.34 с. ш. 138.17 в. д. Магнитуда 5, глубина очага - 298. Произошло в 155 км от поселка Пластун", - рассказал специалист службы, добавив, что землетрясение "было неощущаемым".

Поселок Пластун расположен на северо-востоке Приморья, является крупным пунктом по лесозаготовке и лесопереработке. Территория приравнена к районам Крайнего Севера. Численность населения - около 4 тыс. человек.