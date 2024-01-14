В Эквадоре освободили всех находившихся в заложниках сотрудников тюрем

В спасательной операции участвовали сотрудники службы исполнения наказаний республики и национальной полиции

ГАВАНА, 14 января. /ТАСС/. Власти Эквадора добились освобождения всех сотрудников тюрем, захваченных в заложники членами банд. Об этом сообщила в субботу местная служба исполнения наказаний.

"Совместная работа службы [исполнения наказаний] <...> и национальной полиции позволила добиться освобождения всех сотрудников службы безопасности и пенитенциарного надзора, а также административных служащих, которые удерживались в нескольких центрах лишения свободы", - говорится в публикации, размещенной в социальной сети X (ранее Twitter).

До этого власти информировали по меньшей мере о 139 сотрудниках, захваченных в заложники членами вооруженных банд в тюрьмах Эквадора.