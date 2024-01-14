В Челябинске возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика в бассейне

СК изъял запись с камер видеонаблюдения

ТАСС, 14 января. Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов Челябинска. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Челябинской области.

"13 января текущего года в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов города Челябинска захлебнулся 6-летний мальчик, который пришел в заведение вместе с матерью. Чрезвычайное происшествие случилось, когда малолетний остался без присмотра. В следственном управлении СК России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следователь СК изъял запись с камер видеонаблюдения. Допрашиваются свидетели, работники заведения, назначена судебно-медицинская экспертиза, затребована интересующая следствие документация о работе комплекса и конкретных лицах, ответственных за обеспечение безопасного нахождения граждан на территории бассейна.