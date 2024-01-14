В Исландии началось извержение вулкана

В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации

СТОКГОЛЬМ, 14 января. /ТАСС/. Извержение вулкана вследствие землетрясения началось на полуострове Рейкьянес. Об этом сообщила телерадиокомпания RUV со ссылкой на данные Метеорологического центра Исландии.

Извержение началось утром на юго-западе Исландии, недалеко от города Гриндавик. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

По информации RUV, жители города Гриндавик были эвакуированы минувшей ночью.

На территории Исландии находятся 33 активных вулканических системы. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло четыре извержения - в марте 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года и в декабре 2023 года.