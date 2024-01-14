В Калмыкии возбудили дело после гибели трех человек при пожаре в частном доме

Возгорание произошло в поселке Хар-Булук

ЭЛИСТА, 14 января. /ТАСС/. Следователи возбудили в Калмыкии уголовное дело по факту гибели при пожаре в частном доме в поселке трех человек. По одной из версий, пожар произошел из-за неисправности газового оборудования, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Калмыкия.

"По факту гибели трех жителей поселка Хар-Булук Целинного района республики возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Возгорание в частном жилом доме в поселке Хар-Булук Целинного района произошло ночью. По первоначальным данным, причиной смерти трех местных жителей послужило отравление продуктами горения, по одной из версий, пожар произошел из-за неисправности газового оборудования.

На место происшествия выехали руководство регионального следственного управления, следователи-криминалисты и следователи следственного отдела. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела взято под личный контроль и. о. руководителя следственного управления СК России по региону.