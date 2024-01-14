ВСУ обстреляли Белгородскую область за сутки около 80 раз

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ранения получили два человека

ТАСС, 14 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область около 80 раз за сутки, в том числе более пяти раз с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ранения получили два человека, также повреждены шесть автомобилей и гараж, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска - прим. ТАСС) "Нехотеевка" - 10 гранатометных выстрелов, по селу Щетиновка - три артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе, в Щетиновке - с помощью одного БПЛА. В селе Красный Хутор с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас <...> После работы системы ПВО по воздушным целям на 14 января обнаружены повреждения в поселке Разумное: пострадали три автомобиля, в поселке Новосадовый поврежден гараж", - написал он.

По данным губернатора, в Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка ВСУ выпустили три минометных снаряда, по окраине села Богун-Город произвели три гранатометных выстрела, в Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка - установлено семь прилетов, пострадавших и разрушений нет. Гладков уточнил, что в Грайворонском городском округе село Мокрая Орловка подверглось атаке дронов-камикадзе, пострадали двое мирных жителей, у одного мужчины осколочные ранения лица, у второго - сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности, они госпитализированы. Глава региона сообщил, что также повреждены три автомобиля, один из которых сгорел полностью. По окраине села Сподарюшино выпущено два минометных снаряда, там обошлось без последствий.

Губернатор добавил, что в Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Староселье - зафиксировано четыре прилета, по окраине села Теребрено выпущено шесть минометных снарядов, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских и восемь минометных снарядов, по поселку Красное - шесть минометных снарядов, по селу Терезовка и хутору Марьино - по три минометных снаряда, по хутору Панков и селу Муром - по два минометных снаряда, во всех случаях пострадавших и разрушений нет.