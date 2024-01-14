Лава от извержения вулкана в Исландии течет в 400-500 м от жилых домов

Она движется в сторону города Гриндавик

СТОКГОЛЬМ, 14 января. /ТАСС/. Поток лавы, возникший в результате извержения вулкана на полуострове Рейкьянес, приблизился к жилым домам. Об этом сообщила телерадиокомпания RUV со ссылкой на представителя Метеорологического центра Исландии.

По его словам, лава течет в сторону города Гриндавик и находится в примерно 400-500 м к северу от города.

Извержение началось утром в воскресенье на юго-западе Исландии, недалеко от города Гриндавик. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

По информации RUV, жители Гриндавика были эвакуированы минувшей ночью.

На территории Исландии находятся 33 активных вулканических системы. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло четыре извержения - в марте 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года и в декабре 2023 года.