СК возбудил дело о злоупотреблении полномочиями в связи с пожаром на складе Wildberries

Пожар на складе Wildberries в Петербурге

В настоящее время проводится осмотр места происшествия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено в связи с пожаром на складе Wildberries в поселке Шушары. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

"Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по поручению председателя СК России в связи с пожаром в поселке Шушары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в результате злoупотребления полномочиями неустановленными лицами, выпoлняющими управленческие функции, связанные с сoблюдением правил противопожарной безопасности на складе, 13 января произошел пожар, вследствие чего обрушилось здание склада, а также уничтожены хранившиеся на нем товары.

В управлении отметили, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, выполняются необходимые мероприятия, нaправленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщило городское управление Роспотребнадзора, специалисты изучили пробы атмосферного воздуха, взятые в 12 точках на территории Невского, Колпинского, Пушкинского и Фрунзенского районов города. Превышений гигиенических нормативов не обнаружено.