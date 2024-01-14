В Афганистане при нападении террориста пострадали как минимум три человека

В свою очередь агентство Khaama Press сообщило, что пострадали не менее семи сотрудников служб безопасности

ДУБАЙ, 14 января. /ТАСС/. По меньшей мере трое сотрудников служб безопасности Афганистана пострадали в результате нападения террориста-смертника в провинции Нимроз на юго-западе страны. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел в сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) правительстве Афганистана.

"Нападавший закрепил взрывчатку на своем теле и намеревался взорвать здание администрации провинции Нимроз, силы безопасности идентифицировали и ликвидировали [террориста] перед входом в здание. К сожалению, в результате инцидента пострадали трое сотрудников служб безопасности", - говорится в заявлении представителя, распространенном в X (ранее Twitter).

В свою очередь агентство Khaama Press со ссылкой на источники информировало, что не менее семи сотрудников служб безопасности пострадали в результате инцидента. По его информации, нападение совершили два террориста-смертника.

Ранее агентство Aamaj News со ссылкой на источники сообщало о взрыве и вооруженных столкновениях в офисе губернатора провинции Нимроз.