В Казани загорелась крыша гостиницы "Астория"

По предварительной информации, пострадавших нет

ТАСС, 14 января. Кровля здания, в котором расположены банкетный зал и мини-отель "Астория", загорелась на улице Павлюхина в Казани. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС России по Татарстану.

"В 14:08 мск поступило сообщение о пожаре на улице Павлюхина, 112а, в Казани. Горит кровля здания, где, по предварительной информации, расположены банкетный зал и мини-отель "Астория". По словам персонала, все люди вышли, пострадавших нет", - сообщили в управлении МЧС.

По данным ведомства, в настоящее время организована работа звеньев газодымозащитной службы пожарной охраны.