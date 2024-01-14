В Москве возбудили дело после смерти ребенка, которого оставили одного дома

По информации следствия, 14 января в ванной комнате квартиры обнаружено тело мальчика

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка, которого оставили одного дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Следственными органами главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По информации следствия, 14 января в ванной комнате квартиры дома на улице Генерала Донского в Новой Москве обнаружено тело малолетнего мальчика без признаков насильственной смерти.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родители мальчика и очевидцы трагедии", - заключили в ГСУ.