В Пензенской области при пожаре в частном доме погибли три человека

По информации ГУ МЧС, площадь возгорания составляла 81 кв. м

ТАСС, 14 января. Три человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 15:01 мск поступило сообщение о пожаре [по адресу]: Бессоновский район, село Чемодановка, улица Кузнецова. Пожар [произошел] в частном доме. На пожаре обнаружены трое погибших", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, площадь пожара составила 81 кв. м, дом выгорел по всей площади. В 15:45 мск пожар был локализован. На месте тушения работают силы и средства МЧС России.