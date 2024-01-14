На Украине задержали незаконно заработавшего более $2 млн долларов хакера

Он распространял вредоносные программы на устройства других пользователей для скрытого майнинга криптовалют

ГААГА, 14 января. /ТАСС/. Национальная полиция Украины задержала хакера, который с помощью сложной схемы заработал более $2 млн в криптовалютах. Об этом сообщило в пресс-релизе Европейское полицейское агентство (Европол).

По данным организации, 29-летнего преступника задержали 9 января в городе Николаеве. Для обогащения он использовал так называемый криптоджекинг - распространение вредоносных программ на устройства других пользователей для скрытого майнинга криптовалют.

"В рамках процесса сбора доказательств было обыскано три объекта недвижимости, - отмечается в пресс-релизе. - Задержать злоумышленника удалось после многомесячного тесного сотрудничества украинских властей, Европола и сервиса по предоставлению облачного хранилища данных. Предполагается, что ему удалось получить не менее $2 млн в криптовалютах".

Используя криптоджекинг, преступники могут избежать оплаты за необходимые серверы и мощности, стоимость которых обычно превышает прибыль. Жертвы злоумышленников, не замечающие факта майнинга, несут убытки в виде износа оборудования, замедления сетевого трафика, выросших счетов за электроэнергию и использование облачных хранилищ.