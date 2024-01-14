После обстрела на севере Израиля погибли два человека

Еще один человек ранен, уточнило издание The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. По меньшей мере двое израильтян погибли после обстрела приграничного района на севере страны. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

По его информации, погибший - 40-летний мужчина, пострадавший в результате обстрела в районе населенного пункта Кфар-Юваль недалеко от границы с Ливаном. Прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть.

По данным The Times of Israel, погибший - Барак Аялон - служил в местном отряде самообороны. Снаряд, запущенный с ливанской стороны, попал в его дом. Вместе с ним погибла и его мать - 76-летняя Мира Аялон, отмечает издание. Ранее сообщалось, что женщина получила тяжелые ранения, врачи боролись за ее жизнь.

Кроме того, в результате попадания по этому дому легкие ранения получил супруг Миры и отец Барака, сейчас пожилой мужчина госпитализирован, сообщает The Times of Israel.