В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявлялся в трех областях Украины. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса оповещения населения.

Сирены работали в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях около получаса.

Агентство РБК-Украина сообщало о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.

Ранее воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, она продлилась около получаса.

В новость внесены изменения (18:31 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.