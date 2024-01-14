В Берлине на демонстрации левых произошли столкновения с полицией

Среди пострадавших как демонстранты, так и полиция

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Как минимум восемь человек пострадали на демонстрации в столице ФРГ, которую организовали различные организации левого толка в память о лидерах немецкого рабочего движения Карла Либкнехта и Розы Люксембург, убитых в 1919 году. Как сообщает телеканал RBB, в ходе акции начались стычки между активистами и полицейскими.

На акцию, которую левые проводят ежегодно в середине января в берлинском районе Лихтенберг, пришли около 3 тыс. человек. Среди пострадавших как демонстранты, так и полиция. Все они госпитализированы, один человек в тяжелом состоянии.

Газета B.Z. уточняет, что участники акции высказывались в поддержку Йемена, а также "требовали прекратить поставки оружия" на Украину.

По данным таблоида, демонстранты также скандировали лозунги в поддержку Палестины. Именно в этот момент полиция остановила шествие и начались стычки. В частности, газета пишет, что агрессивно настроенные демонстранты набросились на полицейских с флагштоками.

Левая партия организовала возложение венков на расположенном в Лихтенберге мемориале. В демонстрации представители политической силы не участвовали, пишет B.Z.