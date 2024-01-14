Военные Израиля нейтрализовали двух палестинцев, напавших на блокпост на Западном берегу

На месте инцидента обнаружили винтовку, которой пользовались террористы, топор и боеприпасы, сообщили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нейтрализовали двух палестинцев, прорвавшихся на автомобиле на блокпост близ еврейского поселения Метзад на Западном берегу реки Иордан и открывших огонь по солдатам. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад палестинский автомобиль прорвался на блокпост ЦАХАЛ, прилегающий к населенному пункту Метзад. Солдаты начали преследование автомобиля террористов, в ходе чего террористы открыли по ним огонь. В ответ солдаты открыли огонь по террористам и нейтрализовали их", - говорится в заявлении.

"На месте инцидента были обнаружены винтовка, которой пользовались террористы, топор и боеприпасы", - добавили в пресс-службе.