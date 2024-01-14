В Вологодской области в ДТП с автобусом и скорой помощью пострадал человек

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии

ТАСС, 14 января. Машина скорой помощи и автобус столкнулись на 396-м км автодороги Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово в Великоустюгском округе Вологодской области. В результате пострадала фельдшер скорой помощи, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Авария произошла сегодня в 17:30 мск на 396-м км трассы Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово. Предварительно установлено, что водитель машины скорой помощи допустил столкновение с попутным автобусом, который двигался без пассажиров. В результате пострадала фельдшер скорой помощи", - сообщили ТАСС в УМВД.

Характер полученных ею травм уточняется. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.