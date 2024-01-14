В Москве задержали троих участников видеороликов, бегавших по крышам вагонов

Им грозит штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей либо административный арест на срок до 10 суток

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих молодых людей, которые бегали по крышам вагонов в метро Москвы для съемки видеороликов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене, - написала она в Telegram-канале. - Наши сотрудники доставили правонарушителей в отдел полиции. Они привлечены к административной ответственности".

Ранее Волк сообщила, что полицейские задержали одного из молодых людей, бегавших по крышам вагонов поезда столичного метро. Задержанный сообщил, что приехал в Москву 22 декабря, чтобы снимать видеоролики развлекательного характера. На вопрос, за что задержан, он рассказал, что 10 января прыгнул на поезд и выкрутил две лампочки на Краснопреснеской ветке столичного метрополитена. По его словам, на следующий день также запрыгнул на поезд с еще одним парнем и пробежался по нему на станции метро "Мичуринский проспект", с разворота ударил приближающийся поезд ногой.

В столичной прокуратуре уточнили, что один из задержанных уроженец Ростовской области, ему 20 лет. Еще один задержанный уроженец Москвы, ему 18 лет. Их привлечение к установленной законом ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена. "За мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) предусмотрено наложение административного штрафа или административный арест на срок до пятнадцати суток", - сказали в столичной прокуратуре. За умышленное нарушение требований в области транспортной безопасности (ст. 11.15.1 КоАП РФ) предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от 20 до 30 тыс. рублей либо административный арест на срок до 10 суток.

Кроме того, на контроле в прокуратуре находятся ход и результаты, процессуальной проверки, проводимой по данному факту.