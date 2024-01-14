На юго-западе Исландии поток лавы достиг домов в городе Гриндавик

Местных жителей эвакуировали ранее, передает RUV

СТОКГОЛЬМ, 14 января. /ТАСС/. Поток лавы, возникший в результате извержения вулкана на исландском полуострове Рейкьянес, достиг домов в городе Гриндавик, по меньшей мере два из них горят. Об этом сообщила исландская телерадиокомпания RUV со ссылкой на заявление представителя Метеорологического центра Исландии.

Извержение вулкана, находящегося на юго-западе страны, началось утром. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

По информации RUV, жители Гриндавика были эвакуированы минувшей ночью.

На территории Исландии находятся 33 активных вулканических системы. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло четыре извержения.