Вандалы испортили граффити-портрет Виктора Цоя в центре Петербурга

В нижней части портрета, созданного командой HoodGraff в черно-бело-серой гамме, появилась крупная надпись

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Вандалы испортили граффити с изображением лидера группы "Кино" Виктора Цоя, расположенное во дворе на улице Восстания в центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

В нижней части портрета, созданного командой HoodGraff в черно-бело-серой гамме, появилась крупная надпись.

Граффити-портрет на стене трансформаторной подстанции, расположенной между улицами Маяковского и Восстания, является одним из популярных достопримечательных объектов уличного искусства в Санкт-Петербурге. Изображение Виктора Цоя на этом месте впервые появилось в августе 2014 года. Пять лет спустя художники обновили граффити после того, как его испортили вандалы.

Виктор Цой - советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982-1990). Автор песен "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен!", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других. Родился в 1962 году в Ленинграде, 15 августа 1990 года погиб в автокатастрофе. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.