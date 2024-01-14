В поселке Шушары в Петербурге загорелся ангар

Площадь возгорания составляет 150 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Ангар в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся на площади 150 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по городу.

"14 января в 22:25 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, поселок Шушары, Ленсоветовская дорога, дом 7. В ангаре размером 30 х 70 метров происходит горение на площади 150 кв. м", - сказано в сообщении.

В 22:25 пожару присвоен уровень сложности 1БИС. По информации управления, сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 5 единиц техники и 23 человека личного состава.