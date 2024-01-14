Гражданская оборона Исландии считает извержение вулкана самым серьезным за 51 год

По меньшей мере три жилых дома покрыты лавой, поток которой подступил вплотную еще к нескольким жилым строениям

СТОКГОЛЬМ, 14 января. /ТАСС/. Нынешнее извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии является самым серьезным с января 1973 года. Такое мнение выразил начальник исландской службы гражданской обороны Видир Рейниссон.

"Мы накопили довольно внушительный опыт борьбы [с последствиями таких явлений], хотя это самое серьезное извержение вулкана в Исландии с января 1973 года", - отметил Рейниссон, которого цитирует телерадиокомпания RUV. "Нынешние события таковы, что их запомнят надолго, и мы, вероятно, наблюдаем только начало цепочки событий, которые будут продолжаться и с которыми будет трудно справиться", - добавил он, подчеркнув, что ущерб, причиненный извержением инфраструктуре, значителен.

Как передает телерадиокомпания, в городе Гриндавик нет горячей воды и электричества. По меньшей мере три жилых дома покрыты лавой, поток которой подступил вплотную еще к нескольким жилым строениям.

Извержение вулкана, находящегося на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии, началось утром 14 января. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По информации RUV, жители Гриндавика были эвакуированы.

На территории Исландии насчитывается 33 активные вулканические системы. В январе 1973 года извержение произошло на острове Хеймаэй архипелага Вестманнаэйяр, в результате город Хеймаэй был практически засыпан пеплом.